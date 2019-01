Kauza Huawei zavání obchodní válkou? Slovensko se postavilo za čínskou firmu

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

"Nedisponujeme oficiálními informacemi z našich silových složek, které by uvedly konkrétní důkazy, že zmiňovaná společnost představuje konkrétní bezpečnostní riziko," uvedl Pellegrini.

Podle předsedy slovenské vlády není nutné v této záležitosti jednat unáhleně, dokud neexistuji důkazy. "Musíme si dát velký pozor, abychom se jako politici nenechali vtáhnout do obchodní války. Vnímáme, že na trhu je několik hráčů. Je potřeba vždy zvažovat, co je reálné bezpečnostní riziko a co může zavánět snahou o vyvolání nějakých obchodních válek a snahou o změnu poměrů na trhu," řekl Pellegrini.

Výhrady k působení Huawei projevily také úřady v Británii, Belgii či v Norsku. Evropské země však nejsou v přístupu k čínskému koncernu jednotné. Americké úřady v pondělí formálně obvinily firmu Huawei a její finanční ředitelku Meng Wan-čou z podvodů a dalších trestných činů.

"Pokud existují jen dohady nebo vyjádření nějakého zámořského politika, to nestačí na to, abychom přijímali zásadní postoje. Máme zde i zařízení, jež pocházejí z jiné části světa (než z Číny) a stejně nemůžeme vědět, zda v nich jsou, nebo nejsou možnosti k úniku informací," řekl slovenský premiér.

Dodal, že v případě debaty o kybernetické bezpečnosti je třeba hovořit o všech telekomunikačních zařízeních, protože Slovensko žádná nevyrábí a dováží je ze Spojených států nebo z Číny.

Huawei dříve odmítl obvinění, že je pod kontrolou vládnoucí komunistické strany, a že upravuje své výrobky, aby umožnily špionáž či pomáhaly čínským špionům shromažďovat informace.