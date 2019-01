Irové si postavili hlavu, alternativy k "brexitové pojistce" striktně odmítají

Vyjádření Dublinu reagují na úterní dění v dolní komoře britského parlamentu, která podpořila návrh požadující nahrazení irské pojistky "alternativními ujednáními" pro zachování volného režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem. Mayová slíbila, že bude usilovat o změny v této části "rozvodové" dohody s EU.

"Už jsme si tím vším prošli. Zkoušeli jsme je a zjistili jsme, že neobstojí," řekl dnes šéf irské diplomacie na adresu alternativních řešení problému s pozemní hranicí Irska a Spojeného království po brexitu. "A nyní přichází britská premiérka a zasazuje se o stejné věci, které jsme již zkoušeli," dodal.

"Nevím, co jsou tato alternativní ujednání. Již jsme v této situaci byli a já nevěřím, že taková opatření existují," řekl následně před irskými poslanci Varadkar. Podle něj není žádný důvod k uspořádání mimořádného summitu Evropské rady, a ani prý v tomto směru není vyvíjen žádný tlak.

"To, co po nás chtějí, je přistoupit na kompromis v řešení, které funguje, a nahradit jej zbožným přáním. To je to, co po irské vládě žádají, a my na to nepřistoupíme," dodal Coveney.

At the #Brexit stakeholder forum in @dfatirl this morning with Tanaiste @simoncoveney giving latest updates on preparedness to participants. pic.twitter.com/113ON3RWcO — Helen McEntee TD (@HMcEntee) 30. ledna 2019

Dublin dlouhodobě upozorňuje, že pojistka je už v nynější podobě kompromisem respektujícím požadavky Británie, která si stejně jako Irsko od počátku nepřála přísný hraniční režim mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Brusel rovněž trvá na tom, že obnovení rozhovorů o úmluvě uzavřené v listopadu není možné.

"Dynamika se včera (v úterý) večer změnila," je přesvědčený britský ministr pro brexit Stephen Barclay, podle kterého nyní Británie pracuje na alternativních řešeních. Jaká řešení by to měla být, ale v rozhovoru s BBC neupřesnil. Sdělil pouze, že "existuje řada možností".

17.4m people voted to leave the EU; MPs need to respect the referendum. Today in the House of Commons, I spoke of our need for a negotiated deal with the EU. pic.twitter.com/yqoyF4hCoS — Steve Barclay MP (@SteveBarclay) 29. ledna 2019

Irský ministr zahraničí Coveney připustil, že by bylo možné nalézt řešení současné patové situace v Británii. Jediným způsobem je ale podle něj zásah do politické deklarace. V tomto právně nezávazném textu, který doprovází samotnou dohodu o vystoupení, obě strany popisují, jak by měly vypadat v budoucnu dojednané smlouvy zajišťující úzké vztahy Británie a EU v řadě oblastí.

Coveney také hovořil o možnosti prodloužit lhůtu stanovenou článkem 50 Lisabonské smlouvy a odložit tak datum britského odchodu z Unie. "Pokud by Spojené království chtělo požádat o prodloužení článku 50, unijní sedmadvacítka včetně Irska je připravena takovou žádost zvážit a jednomyslně o ní rozhodnout," řekl šéf irské diplomacie. Klíčové by podle něj v takovém případě bylo zdůvodnění britské žádosti a navrhovaná délka odkladu brexitu.