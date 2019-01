Nové jednání o dohodě o brexitu? Nic nebude, vzkazuje Britům Juncker

Mayovou tak ani ne šedesát dní před 29. březnem, tedy předpokládaným datem brexitu, čeká nelehký úkol. Junkcer slíbil, že s premiérkou, vůči níž prý chová hluboký respekt, bude v těsném kontaktu. "Pečlivě si vyslechnu její nápady, ale také budu zcela jasný, pokud jde o pozici Evropské unie," prohlásil.

Podle Junckera je "rozvodová dohoda", s níž už ostatně souhlasila i britská vláda, nejlepší a jediná možná. Dokument ale v polovině ledna výrazným způsobem odmítla britská sněmovna. Podle šéfa EK hlasování zvýšilo nebezpečí britského odchodu bez dohody.

"EU to říkala v listopadu. Říkali jsme to v prosinci. Říkali jsme to po prvním hlasování v lednu. Debata a hlasování v britské sněmovně včera (v úterý) na tom nic nemění," upozornil předseda EK. Pletou se podle Junckera ti, kdo doufají, že 26 dalších zemí unie opustí na poslední chvíli svého irského partnera. "Věc se týká přímo toho, co znamená členství v EU. Irská hranice je evropskou hranicí a patří mezi priority naší unie," upozornil předseda Evropské komise.

Barnier i Juncker dnes dali najevo, že o alternativních variantách pro hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem je EU27 připravena jednat v rámci přípravy budoucího partnerství mezi unií a Británií jako zemí mimo evropský blok. Přesně takový postup - na který bude čas po zamýšlené přechodné období až do konce roku 2020 - ostatně předpokládá právě nynější podoba dohody o britském odchodu.

Podle obou ale není možné nynější pojistku, jejíž popis ve speciálním protokolu je přímou součástí "rozvodové smlouvy" omezit časově či ji podmínit možností jednostranného vypovězení. To by prý zcela popřelo její smysl. Unie podle Junckera nemá zájem a úmyslu pojistku spouštět, ale pojistka by nefungovala, kdyby se jí bylo možné jednoduchým způsobem zbavit.

Koncept alternativního řešení pro irsko-irskou hranici, který nyní britská sněmovna žádá, není podle Junckera konkrétním plánem a konkrétním funkčním řešením.

V britských politických kruzích zaznívají obavy, že pojistný mechanismus, který má irsko-severoirskou hranici uchránit před regulérním hraničním režimem, v současně podobě skrývá nebezpečí, že Británie zůstane i po brexitu připoutána k unijním strukturám.

Evropská strana je podle Barniera ohledně budoucí ekonomické a další spolupráce s Británií připravena být ještě ambicióznější, než jak předpokládá nyní domluvený text právně nezávazné politické deklarace o budoucnosti vzájemných vztahů.