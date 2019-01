Europoslanec varuje: Nepružnost EU rychle povede k tvrdé hranici v Irsku

Zástupci jednotlivých frakcí v europarlamentu dnes o brexitu debatovali den poté, co britská Dolní sněmovna právě dojednáním změn v protokolu k irské pojistce pověřila premiérku Theresu Mayovou. Unie okamžitě reagovala varováním, že taková věc není možná, protože měsíce dojednávaný text smlouvy je jediný a nejlepší možný. Dnes to v EP už poněkolikáté zopakovali předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a šéf unijního vyjednávacího týmu Michel Barnier.

Všechny strany nynější debaty o brexitu zdůrazňují potřebu udržet Velkopáteční dohodu, která zastavila severoirské násilí. EU i Británie také chtějí udržet volný pohyb osob i zboží přes hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem. Jediná pozemní vnější hranice EU s Británií po brexitu by tak neměla být v ideálním případě vůbec viditelná.

Pojistka - která je součástí textu smlouvy o britském vystoupení z evropského bloku - má platit v případě, že se strany do konce přechodného období po brexitu nedohodnou na lepším řešení. EU opakovaně říká, že na jejím spuštění nemá žádný zájem. Znamenala by však udržení Severního Irska v evropském celním prostoru, není časově omezená a Londýn by ji nemohl jednostranně vypovědět, což je pro zastánce brexitu v Británii nepřijatelné.

"Je paradox, že pojistka, jejímž cílem je vyhnout se tvrdé hranici, může být za pouhých 58 dní příčinou vzniku právě takové tvrdé hranice na Irském ostrově," upozornil europoslanec Fox.

Pokud by totiž dohoda o spořádaném odchodu nebyla odsouhlasena, Británie z EU odejde bez ní a Irsko bude zodpovědné za všechny obvyklé kontroly zboží i lidí na standardní vnější hranici unie. "Irská pojistka tak nyní tvrdé hranici nebrání, ale vytváří ji," upozornil britský konzervativec. Vzletná slova hájící nynější jednoznačnou pozici EU jsou podle něj nyní odměňována potleskem, ale "historie tak shovívavá možná nebude".

Zástupci jiných politických frakcí, například lidovec Elmar Brok či liberál Guy Verhofstadt postoj EU27 podpořili a připomínali dlouhou dobu nejasné britské pozice. "Neviděl jsem, že by dal parlament Mayové jasný mandát. Viděli jsme, co nechtějí - jsou proti EU, proti brexitu bez dohody, proti pojistce. Ale za více než dva roky britský parlament neodhlasoval, že by pro něco byl, že by nějakou podobu vztahů s EU chtěl," podotkl Verhofstadt.

Podle Broka se musí EU co nejlépe pokusit omezit škody, které brexit pro obě strany bude znamenat. "V první řadě musí britská strana dojít ke smysluplné a rozumné pozici," podotkl Brok.

Britský euroskeptik Nigel Farage poznamenal, že riziko brexitu bez dohody skutečně roste a na vině je Evropská unie. Britská premiérka Mayová podle něj udělala chybu, když před časem s pojistkou pro Irsko souhlasila. "Viděli jsme jak nevolení byrokraté z Bruselu ponižují britskou premiérku a nelíbí se nám to," prohlásil. Právě neochota unie pohnout se směrem k požadavům Mayové byť jen o píď bude podle něj pravým důvodem brexitu bez dohody.

"Mnoho lidí (v Británii) si řekne, že máme co do činění s fanatiky, kteří nejsou ochotni být rozumní a nemají smysl pro kompromis," dodal Farage.