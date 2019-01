Střelba na Korsice: Jeden mrtvý a šest zraněných, policie vyklidila okolí

Střelcem je podle francouzských médií šedesátník žijící v jednom ze sídlištních domů na jižním bastijském předměstí Montesoro.

#Update: Pictures of on the the scene where Seven people got injured whom 5 people reportedly shot and 2 stabbed in the apartment building on the French island #Corsica in the city of #Bastia. Picture Credit: @FTViaStella pic.twitter.com/muXDFXISBe