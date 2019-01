Na Slovensko se dostalo hovězí maso z problematických polských jatek

Maso z jatek v Polsku, kde se porážely nemocné krávy, bylo dovezeno na Slovensko. Oznámila to dnes na svém webu slovenská veterinární a potravinářská správa. Inspektoři chystají u odběratelů masa kontroly. Nejvíce hovězího dováží Slovensko právě z Polska. Podle slovenských veterinářů zmiňované maso dostali tři podnikatelé na východě země; detaily o dodávkách úřad neposkytl. České ministerstvo zemědělství dnes večer uvedlo, že polské maso mířilo do šesti zemí Evropské unie a že podle polské strany se do ČR nedostalo.