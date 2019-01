Irská pojistka: Varadkar i Tusk odmítají nová jednání

Irský premiér reagoval na úterní dění v dolní komoře britského parlamentu, která podpořila návrh požadující nahrazení irské pojistky "alternativními ujednáními" v zájmu zachování volného režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem. Mayová slíbila, že bude usilovat o změny v této části "rozvodové" dohody s EU.

Varadkar si dnes s britskou premiérkou telefonoval a podle svého mluvčího ji ujistil, že irská pozice se nemění. Ministerský předseda poznamenal, že "poslední vývoj zvýraznil potřebu právně silné a v praxi použitelné pojistky". Podle Varadkara aktuálně není v plánu mimořádný summit lídrů EU kvůli novým požadavkům Mayové.

Šéf unijních summitů Tusk dal rovněž najevo, že s Británií momentálně 27 zbývajících zemí evropského bloku nemá o čem jednat. "Dohoda o odchodu není otevřena pro nové vyjednávání. Včera (v úterý) jsme zjistili, co Spojené království nechce. Ale stále nevíme, co chce," uvedl ve tweetu nadepsaném jako zpráva pro Mayovou.

My message to PM @theresa_may: The EU position is clear and consistent. The Withdrawal Agreement is not open for renegotiation. Yesterday, we found out what the UK doesn't want. But we still don’t know what the UK does want. #brexit