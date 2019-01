Huawei je hrozba? Německé bezpečnostní úřady vydaly důrazné varování

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

"Hlas německých bezpečnostních úřadů je jednoznačný: z bezpečnostních důvodů se čínský dodavatel vybavení pro sítě Huawei nesmí podílet na výstavbě sítě 5G," píše ARD s odvoláním na bezpečnostní kruhy. Ty jsou podle televize konkrétně znepokojeny možností, že se technologie Huawei dá pomocí takzvaných "zadních vrátek" (backdoor) využít pro špionážní účely.

"Kdo tuto technologii poskytuje, je schopen odposlouchávat komunikaci," řekl ARD bývalý šéf Spolkové zpravodajské služby (BND) Gerhard Schindler. "Je možné tam zabudovat bezpečnostní systémy, ale riziko zůstává," míní.

Huawei nařčení, že může představovat bezpečnostní riziko, s nímž přišla řada zemí včetně Spojených států, Británie nebo Česka, odmítá a poukazuje mimo jiné na to, že se zatím žádné podezření nepodařilo prokázat.

To ale - zdá se - německé bezpečnostní složky příliš neuklidnilo. Pokud by se firma Huawei podílela na výstavbě sítě 5G, je podle nich možné, že by pak Čína byla dokonce schopná celou německou síť vypnout. "Takový scénář si lze skutečně představit," uvedl Schindler. Poznamenal také, že čínské zákony umožňují vládě požadovat od domácích firem vydání informací ze zahraničí.

Právě jsem v Evropském parlamentu podal interpelaci na Evropskou komisi ve věci kauzy Huawei. Podle mého názoru nejde jen o problém ČR, ale o problém celoevropský. Evropské orgány by se tím měly zabývat. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 30. ledna 2019

O tom, jak v případě výstavby sítě 5G postupovat, se v těchto týdnech diskutuje i uvnitř německé vlády. Přímo zakázat působení některým zahraničním firmám na trhu vláda podle německých médií nechce. Mohla by ale například skrze Spolkový úřad pro bezpečnost v informační technice (BSI) nastavit bezpečnostní standardy tak, že by z výstavby nové sítě byla společnost Huawei prakticky vyloučeny. Je také možná změna telekomunikačního zákona.

Kvůli kauze se už telekomunikační skupina Deutsche Telekom rozhodla přezkoumat svou strategii výběru dodavatelů vybavení pro telekomunikační sítě.