NATO: Část vzdušného prostoru Kosova budou dál kontrolovat Maďaři

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na kontrole vzdušného prostoru nad Kosovem se bude nadále podílet maďarská státní společnost HungaroControl, oznámila Severoatlantická aliance. Maďarsko se ujalo řízení letového provozu v takzvaném horním vzdušném prostoru v roce 2014 poté, co NATO tuto oblast nad bývalou srbskou provincií otevřelo pro přelety civilních letadel. Spodní část vzdušného prostoru má na starosti kosovský úřad pro řízení letového provozu. Ten by přitom rád řídil celý vzdušný prostor, protože by si tak vydělal další miliony eur, uvedla Balkánská investigativní zpravodajská síť (BIRN).