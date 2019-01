Zrada předků, kteří prožili holocaust? Židé dnes utíkají z Británie do Německa

— Autor: Josef Brož / EuroZprávy.cz

Jeho babička, která přežila Osvětim, by to nikdy neudělala. Návrat do země, která zabila její rodiče a šest miliónů dalších židů, jí prostě přijde nemyslitelný. Šestatřicetiletý Simon Wallfisch je ale jiného názoru: zažádal o německé občanství a dostal ho, píše Euronews.