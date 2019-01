Loď Sea-Watch s migranty připlula do Katánie, tamní prokurátor nesnáší neziskovky

"Musíme plout do Katánie. To znamená, že se musíme vzdálit od bezpečného přístavu a vydat se přístavu, kde působí prokurátor, který se proslavil svou agendou proti neziskovým organizacím, jež zachraňují migranty na moři. Co je to jiného než politický tah? Doufáme v to nejlepší, čekáme to nejhorší," napsala na twitteru organizace Sea-Watch.

La #SeaWatch è arrivata a Catania.



Siamo contenti che il calvario sia finito per i nostri ospiti.

Auguriamo loro il meglio.



Speriamo che l'Europa possa accoglierli e permettergli di vivere come meritano. #DefendSolidarity #United4Med pic.twitter.com/UqFZmeJkFf — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) 31. ledna 2019

Katánský prokurátor Carmelo Zuccaro začal na jaře 2017 veřejně tvrdit, že nevládní organizace spolupracují s pašeráky lidí. V březnu 2018 nechal obstavit loď Open Arms, protože nevylodila zachráněné migranty v Libyi. Opatření po měsíci zrušil soud, podle kterého Libye není pro běžence bezpečným místem. Vyšetřování ale stále neskončilo.

Zuccaro se také postavil proti tomu, aby byl ministr vnitra a šéf protiimigrační strany Liga Matteo Salvini souzen kvůli kauze Diciotti. Zda bude Salvini zbaven imunity a souzen kvůli tomu, že loni v srpnu odmítl nechat vystoupit přes 150 migrantů z lodi Diciotti, rozhodne italský Senát. Vicepremiérovi hrozí v případě procesu až 15 let vězení. Zatímco dříve hlásal, že se soudu nebojí, nyní se hájí veřejným zájmem a tlačí na senátory, aby ho imunity nezbavovali.

Agentura ANSA informovala, že skupina právníků dnes podala žalobu na Salviniho na prokuratuře v Syrakusách. Provinil se podle nich stejně jako v případě Diciotti. Syrakuský státní zástupce Fabio Scavone bude vyšetřovat, zda ministr vnitra jednal proti ústavě, zneužil svých pravomocí a migranty na palubě držel protiprávně. Scavone se v předchozích dnech vyjádřil, že posádka Sea-Watch 3 se "nedopustila žádného zločinu" a pouze "zachránila migranty a vybrala cestu, která se v té době zdála jako nejbezpečnější".

Italská vláda lodi Sea-Watch 3 vyčítá, že nenechala zasáhnout libyjskou pobřežní stráž a později nevyložila běžence v Tunisku. Podle posádky ani Libye, ani Tunisko na výzvy nereagovalo.

Italská vláda loni v červnu uzavřela z popudu Salviniho přístavy lodím nevládních organizací. Nyní připravuje opatření, které zamezí humanitárním lodím vplout do italských výsostných vod.