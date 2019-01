Čím poletí Mayová do Bruselu? Internet se baví chybou při vysílání BBC

"Theresa Mayová říká, že se plánuje vrátit do Bruselu a znovu vyjednávat o své brexitové dohodě. Unijní vůdci ale říkají, že dohoda je hotová a jednání znovu neotevřou," ohlásila moderátorka středečních večerních zpráv. Na pozadí mezitím běžely záběry legendárních britských stíhacích letounů Spitfire.

Editor pořadu Paul Royall posléze vysvětlil, že klip byl zamýšlen jako upoutávka na reportáž o novém londýnském muzeu věnovanému bitvě o Británii. Na twitteru zažertoval, že si je zcela jist, že Mayová nepoletí do belgické metropole ve spitfiru.

For those wondering - simple human error at end of #BBCNewsSix. A production mistake meant pictures used earlier to tease story about Biggin Hill ended up in our top story recap at close of show. If and when it happens pretty certain PM not travelling to Brussels like this. pic.twitter.com/P2yXMnkkCK