Bič na žluté vesty? Parlament ve Francii podpořil kontroverzní zákon

Normu kritizuje opozice, ochránci lidských práv, ale i někteří vládní poslanci. Projednávání zákona ale ještě neskončilo. Poslanci by o něm měli hlasovat 5. února, zatím k němu předložili množství pozměňovacích návrhů, napsal deník Le Figaro.

Zákon umožňuje prefektům, aby účast na demonstracích zakázali osobám, které se podílely na násilnostech při předchozích protestech. Nemusí za to ani být odsouzené. Jejich jména policie zařadí do zvláštního registru. Nově bude trestným činem také zakrývání tváře během demonstrací, za což bude hrozit pokuta nebo vězení.

#Paris #ActeXI New full version of the video which captures the injury of Jérome Rodrigues by the police with a #LBD40. The police are disputing this happened. #Giletsjaunes #Yellowvests

