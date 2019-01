Brexit nepočká. Britští poslanci přijdou o prázdniny

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Podle dřívějších plánů měli mít poslanci volno od 15. do 24. února. Pokud však má Británie vystoupit z Evropské unie na základě podmínek dohodnutých s Bruselem, budou muset kromě samotné "rozvodové" dohody přijmout také šest zásadních zákonů, v nichž by vláda zakotvila rozluku s Unií v různých oblastech. Do stanoveného data brexitu přitom zbývá už jen 57 dní.

"Při této výjimečné schůzi a s ohledem na významná rozhodnutí, která tento týden (Dolní) sněmovna učinila, je zcela na místě, abych sněmovnu informovala, že v tuto chvíli nepočítáme s předložením usnesení pro dohodnutí únorové přestávky. Sněmovna tudíž možná bude muset dále zasedat, aby pokročila s klíčovými úkoly, které před ní stojí," řekla Leadsomová.

Zrušení zimních prázdnin pro poslance už dříve předpovídali novináři. "Poslanci se budou muset obejít bez lyžování," poznamenal dnes na twitteru Harry Cole z nedělníku Mail on Sunday.

"Skutečnost, že se přestávka neuskuteční, ukazuje, že činíme všechny dostupné kroky, abychom zajistili, že 29. březen bude datem našeho vystoupení (z EU)," řekl listu Financial Times (FT) vládní mluvčí. Leadsomová dnes vyjádřila přesvědčení, že legislativa spojená s odchodem z Unie bude připravená včas. Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt však jen o několik hodin dříve ve vysílání BBC uvedl, že brexit by při schválení dohody na poslední chvíli mohl být odložen, protože "bychom mohli potřebovat čas navíc na schválení klíčových opatření".

FT naznačuje, že zrušení prázdnin poslanců má za současného napětí kolem brexitu i jiný než čistě praktický rozměr. "Nemůžeme si dovolit, aby se objevily fotografie poslanců na lyžařských svazích nebo při odpočinku na pláži, prostě by to vytvářelo špatný dojem," cituje list nejmenovaného vlivného člena Konzervativní strany.

Leadsomová dnes také Dolní sněmovně předestřela program pro příští týden a někteří komentátoři si všímají, že v něm nefigurují žádné návrhy zákonů. "Mimořádné. Vůbec žádné vládní zákony ve sněmovně příští týden, ať už o brexitu nebo o čemkoli jiném. Naprostá paralýza potvrzena," napsal na twitter editor politického zpravodajství v bulvárním listu The Sun Tom Newton Dunn. "Ale dobrá zpráva je, že v pondělí uvidíme 'obecnou rozpravu o sportu ve Spojeném království'. Páni," dodal.