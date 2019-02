Macron drtí Francouze? Začíná platit zákon, který zdražuje potraviny

Zvýšení minimálních cen některých potravin francouzská vláda prosadila ve snaze získat na svou stranu zemědělce, kteří si dlouhodobě stěžují na nízké výkupní ceny svých produktů, jež jsou podle nich často pod výrobními náklady.

Zákon měl původně vstoupit v platnost už loni v prosinci, prezident Emmanuel Macron jej však odložil kvůli protestům hnutí žlutých vest, které už od 17. listopadu každou sobotu demonstrují kvůli podle nich klesající životní úrovni.

"Do you think I can live on 421 euros per month?": hundreds of "#YellowVests" protesters take to the streets of #Paris in an eleventh Saturday of marches pic.twitter.com/OzoLJiA4BU