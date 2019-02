Tisícovka Čechů a Slováků žaluje Rakousko, vadí jim seškrtání dávek

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Mayová poletí do Bruselu spitfirem? Internet se baví chybou BBC

Je konec, je to hotovo. USA nenapadnou KLDR, prohlásil americký vyslanec

Deník Die Presse informuje o případu slovenské pečovatelky Aleny Konečné, která pracuje ve Štýrsku a je matkou 18leté dcery. Do práce do Rakouska dojíždí vždy na dva týdny a nepřetržitě se stará o jistou seniorku. Od ledna dostává v důsledku indexace o asi 72 eur (1850 korun) méně než dříve. Obrátila se na rakouský soud kvůli tomu, že Rakousko podle ní nedodržuje evropské právo.

Podle informací Institutu pro rakouské a evropské pracovní a sociální právo působícího na vídeňské ekonomické univerzitě stejný krok udělala asi tisícovka Čechů a Slováků, kteří žijí v příhraničních oblastech a pracují v Rakousku.

Evropská komise dala minulý týden Vídni dva měsíce na to, aby nová pravidla ohledně výměry rodinných dávek a daňových úlev občanů EU vysvětlila. Upozorňuje na to, že řada pracovníků z jiných zemí unie, kteří v Rakousku platí stejné odvody do systému sociálního zabezpečení a mají stejné daňové povinnosti jako místní, obdrželo nižší dávky jen proto, že jejich děti žijí v jiné zemi. Podle komise jde o otázku spravedlnosti a rovného přístupu.

Indexace se týká hlavně mnoha pečovatelek ze zahraničí, které si Rakušané najímají vzhledem k tomu, že jejich služby jsou levnější než rakouských ošetřovatelek. Klaus Katzianka, šéf agentury, která zprostředkuje zahraniční pečovatelky do Rakouska, podle presse.at tvrdí, že by jich kvůli krácení rodinných přídavků mohlo z práce odejít 20 až 30 procent.