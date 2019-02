Nový skandál Macrona? Tajné nahrávky jeho exbodyguarda Benally přinesly pikantní detaily

Zpráva je podle portálu výsledkem „několikaměsíčního pátrání založeného na desítkách nezávislých zdrojů a mnoha neznámých dokumentů, včetně zvukových záznamů". Ve čtvrtek zveřejnily výtahy ze tří nahrávek, na nichž se Alexandre Benalla chlubí svými konexemi v Élysejském paláci, sídle prezidenta, ale i u jeho ženy Brigitty Macronové a Ismäela Emeliena, speciálního poradce prezidentského poradce pro komunikaci.

Macron Benallovi: „Ty je požereš! Seš silnější než oni!"

Podle jedné z nahrávek, a to z 26. července, kterou má Mediapart k dispozici, měl Alexandre Benalla potvrdit svému příteli z ochranky Vincentu Craseovi, že dostal od prezidenta Macrona sms, v níž mi vyjadřuje osobní podporu. „Ty je požereš, seš silnější než oni, proto jsem si tě taky k sobě vybral já," mělo být ve zprávě, kterou se Benalla chlubil. Vincent Crase, bývalý bodyguard, zodpovědný za ochranku Macronovy politické formace Republika na pochodu, uvedl, že Macron dělal podle Benally „více, než že nás podporuje". „Je jak blázen (...) To je ohromný," tvrdil mu na nahrávce Benalla.

Na druhé nahrávce stejné diskuse se oba muži zabývají také stavem různého vyšetřování (úřednického, soudního a parlamentního), kterým čelí Benalla poté, co se objevilo video, na němž brutálním způsobem bije demonstranty. Před svým kolegou Crasem se Benalla chlubí svým kariérním úspěchem: „Je to dobrá zkušenost (...) Ve 26 letech to tohle nezažije moc lidí... vyprovokovat dvě vyšetřovací parlamentní komise, které zablokují fungování parlamentu," zahlásil se smíchem.

Poradce prezidenta Emelien: „Jsme obklopeni bandou debilů!"

Jeho kolega se ho ptá: „A tomu se ty směješ?" Benalla s odkazem na prezidentovy reakce mu říká: „Řehtá se tomu! On je mrtvej smíchy. Je trochu nervózní, to jo, ale řehtá se. Víc ho to fakt nešokuje. Říká: ´Jsme obklopeni bandou debilů. Kdyby byla zítra (...) krize, jak to bude probíhat, co?´ a dodává: „To mi všechno řekl Isma (Ismäel Emelien, speciální poradce prezidenta pro komunikaci). Řekl mi: ´Poslouchej, kdyby se zítra stalo skutečně něco mnohem vážnějšího, co se bude dít? Jak budou reagovat všechny ty k*ndy?´".

Ismäel Emelien, speciální poradce prezidenta pro komunikaci, jenž přišel se sloganem Make Our Planet Great Again v reakci na slogan amerického prezidenta v kampani Make America Great Again. byl vyšetřován za to, že předal Benallovy tajně prostřednictvím tří policistů v červenci 2018 videozáznamy z manifestace, kde Banalla v civilu a helmě tluče obuškem a kope do lidí. Poté také použil neoprávněně pouta.

Na třetí nahrávce se oba zabývají motivy, pro něž je Vincent Carse pronásledován, zejména pro ilegální držení zbraně a používání násilí. „Budou prohlídky Na pochodu, hele!" říká na nahrávce Crase. „Zase?" odpovídá Alexandre Benalla. „Evidentně bude šťára, jo. Ale všechny moje věci tam jsou, no..." odpovídá Vincent Crase. (...) „Zkusil bych tam přes noc zajít, ale problém je, že před tím stojí poliši," vysvětluje. „Tě drží někdo?" ptá se Benally. A Benalla vyjmenovává: „Prezident (Macron), Madam (Brigitte Macronová), Ismäel (Emelien), ten mi radí s médiama a dalšíma," vyjmenovává Benalla. Na závěr oba muži řeší naprogramované vystoupení Alexandra Benally v televizi TF1.

Benalla již počátkem ledna v rozhovoru s portálem Mediapart řekl, že s Macronem i po svém propuštění prostřednictvím služby Telegram komunikoval. Macron rovněž svým poradcům přiznal, že od Benally dostal několik vzkazů, z nichž mnohé byly podle něj „podivné". Odpověděl prý jen na dva z nich, a to velmi stručně. K tvrzení Mediapartu, že si Benalla všechny kontakty s prezidentem uložil, Macron měl před poradci údajně říct, „ať je tedy Mediapart nebo Benalla ukážou".

Podle Mediapartu, který kontaktoval Élysejský palác, prezidentská kancelář popřela existenci sms zpráv mezi Alexandrem Benallou a Emanuelem Macronem.