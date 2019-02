EU označila Gibraltar za britskou kolonii, je z toho pořádný poprask

O konečné podobě pravidel, se kterými přišla Evropská komise (EK) loni v listopadu, nyní může začít rumunské předsednictví vyjednávat s Evropským parlamentem.

V poznámce na šesté stránce nařízení, které bylo publikováno na stránkách Rady EU stojí, že "Gibraltar je kolonií britské koruny". Text dál pokračuje připomínkou, že ohledně suverenity Gibraltaru existuje spor mezi Británií a Španělskem a že řešení je třeba hledat v rámci rezolucí a rozhodování Valného shromáždění OSN.

Seems people just do not understand the definition of a colony, a piece of land far far away from your geographical borders where all land access is controlled by foreign countries. Good luck #Gibraltar when Spain closes the road links and @dhlexpressuk are flying in the milk https://t.co/WJtKnkgbva