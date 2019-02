Itálie nepustí loď Sea-Watch z přístavu, dle úřadů nesplňuje bezpečnostní standardy

Inspektoři pobřežní stráže na palubě lodi zjistili "nesrovnalosti" ohledně bezpečnostních a ekologických standardů. "Dokud se nevyřeší, loď nesmí opustit katánský přístav," uvedla pobřežní stráž.

Italská vláda loni v červnu uzavřela přístavy lodím nevládních organizací. Nyní připravuje opatření, které zamezí lodím humanitárních organizací vplout do italských výsostných vod. Italský ministr vnitra a šéf protiimigrační Ligy Matteo Salvini vyzval úřady, aby proti posádce zahájily trestní vyšetřování.

"Zcela zjevně tu dochází k vysokému tlaku nás kriminalizovat," řekl mluvčí organizace Sea-Watch Ruben Neugebauer.

"Blokování (lodi) Sea-Watch 3 je součást setrvalé a koordinované činnosti italské vlády namířené proti organizacím, které se podílejí na záchraně na moři," uvedla organizace v prohlášení. "(Organizace) Sea-Watch to označuje za ryze politický tah, jehož cílem je zabránit nám v záchranných operacích," dodala.

