Druhé referendum o brexitu? Prosadit ho nejspíš dokáže jen jediná osoba

Příznivci druhého referenda o brexitu se podle britského deníku The Guardian ještě jednou pokoušejí uspět. Naději jim dává každé další selhání Theresy Mayové při snaze prosadit jí vyjednanou dohodu. Pokud premiérka neuspěje a bude hrozit odchod bez dohody, druhé referendum je podle nich velmi reálné.

„Víme, že pro mnoho lidí představuje další referendum druhou volbu, takže lidé by jej podpořili jen ve chvíli, kdy jimi preferované alternativy selžou,“ říká poslankyně Green Party Caroline Lucasová. „A k tomuto momentu se neustále přibližujeme,“ dodává.

Kampaň, která odstartovala úplně od nuly v minulém roce, už dokázala mobilizovat stovky lidí, kteří pochodovali ulicemi Londýna. Potýkala se však s problémy, které způsoboval hlavně fakt, že sdružuje lidi napříč celým politický spektrem.

O dodatku o dalším lidovém hlasování se nakonec vůbec nehlasovalo, protože jeho předkladatelky z Labouristické i Konzervativní strany vyhodnotily, že bez jasně deklarované podpory labouristů nemá šanci na úspěch. Vedení labouristů ale druhé referendum o brexitu považuje stále jen za jedno z možných řešení.

„Netušíte, jak jsem zklamaná některými labouristy, kteří se mnou souhlasí, že brexit může být katastrofální, ale hodlají se s tím prostě smířit,“ říká jedna z předkladatelek Anna Soubryová. Nešetřila přitom ani konzervativce. „Říkají nám, ať pokračujeme, ale kdy se sakra konečně taky připojí,“ dodala.

„Musejí si být vědomi toho, jak dopadají hlasování. Máme tu labouristické poslance, kteří se bojí jen odkladu brexitu. Takoví rozhodně nejsou připraveni na druhé referendum,“ oponuje Soubryové jeden z labouristů.

Organizace People’s Vote (Hlas lidu) není jedinou skupinou, která se snaží vývoj zvrátit ve prospěch druhého referenda. Jde třeba o vědeckou skupinu Scientists for EU nebo na mladé orientovanou Our Future Our Choice (Naše budoucnost, naše volba).

Dále existuje organizace Best for Britain (To nejlepší pro Británii), která se snaží získávat petiční podpisy alespoň 10 poslanců Labouristické i Konzervativní strany. Jedním z nich je třeba labourista Jim Fitzpatrick, který se snaží celou iniciativu výrazně podporovat.

V současné chvíli je však nejasné, k čemu vlastně celý brexit směřuje. Reálnou šancí pro referendum je asi jen možnost, že by si jej adoptovala sama Mayová. Premiérka o něm už údajně jednala s liberálními demokraty, konzervativní politička je k němu ale prý nadále skeptická.

„Pokud zjistí, že nemá šanci svou dohodu v parlamentu prosadit, mohla by jí šance 50 na 50 v dalším referendu přece jenom zlákat,“ myslí si jeden ze zdrojů blízkých premiérce. Brexit se má podle současné dohody odehrát na konci března.