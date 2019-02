Odklad brexitu je možný jen za jediným účelem. Dojde na slova britských zákonodárců?

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Vlivný poslanec Konzervativní strany a jeden z hlavních zastánců brexitu Jacob Rees-Mogg připustil, že menší odklad britského odchodu z Evropské unie je možný. Rees-Mogg v týdnu hlasoval pro to, aby se premiérka Theresa Mayová vrátila do Bruselu opět vyjednávat.

„Pokud dojde k dohodě a bude potřeba další čas pro její projednání v parlamentu, není krátký odklad nemožný,“ napsal Rees-Mogg v deníku The Telegraph. Zároveň ale dodal, že pokusy o další odklady brexitu má za snahu udržet Velkou Británii v Evropské unii.

Momentálně jde především o podobu tzv. irské pojistky, která má zabránit opětovnému vzniku tvrdé hranice v Irsku. Pokud k dohodě nedojde, je ve hře odchod bez dohody, který by ale znamenal, že Velká Británie přispěje do prosince 2021 10 miliardami liber do unijního rozpočtu.

Do data brexitu už ale zbývají jen necelé dva měsíce, takže času pro finální dohodu nezbývá mnoho. „Evropská unie je expertem v rozhodování záležitostí na poslední chvíli, jelikož to jejím zástupcům pomáhá se soustředit,“ hodnotí Rees-Mogg.

V pátek ale britský ministr financí Philip Hammond připustil, že vláda by mohla být otevřená odkladu brexitu v případě, že dojde k finální dohodě před datem odchodu Velké Británie z Evropské unie.

„Pokud dosáhneme dohody a bude potřeba ještě trochu víc času pro legislativní proces, doufám, že lidi na obou stranách zvolí rozumný přístup k případnému odkladu,“ řekl Hammond v rozhovoru pro televizi ITV. Brexit se má podle nynějšího plánu odehrát 29. března.