Španělsko uznalo Guaidóa prezidentem Venezuely, přidávají se další země EU

"Španělská vláda oznamuje, že oficiálně uznává Juana Guaidóa jako prezidenta Venezuely," řekl dnes na tiskové konferenci španělský premiér Pedro Sánchez. Učinil tak poté, co dal před osmi dny lhůtu autoritářskému prezidentovi Nicolási Madurovi k oznámení nových prezidentských voleb. Ultimátum dalo Madurovi i několik dalších evropských zemí, Maduro ho ale splnit odmítl s tím, že se "nezachová zbaběle tváří v tvář tlaku" těch, kteří požadují jeho odchod.

Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt dnes na twitteru uvedl, že Británie Guaidóa uznává úřadujícím prezidentem. "Nicolás Maduro neoznámil prezidentské volby do osmi dnů, ve lhůtě, kterou jsme mu dali. Takže spolu s evropskými spojenci uznáváme Guaidóa dočasným prezidentem, dokud nebudou uspořádány regulérní volby," napsal Hunt.

