Blíží se konec? Macron riskuje hlavu, referendum bude především o něm

— Autor: Josef Brož / EuroZprávy.cz

Komentář Josefa Brože - Vypadá to jako slavná hra Alfreda Musseta. S tím rozdílem, že nejde o Marianiny rozmary, ale o ty Macronovy. Vyhlásit referendum, jak píše nedělník Journal du Dimanche, na neděli 26. května, kdy se mají ve Francii konat evropské volby, vypadá jako řešení na poslední chvíli. Jednak kvůli samotné administrativní přípravě, jednak kvůli tomu, co by se mělo vlastně řešit.