Projevy nenávisti? Giganti internetu zvládají prověřit většinu udání, brodí se stokou

V průměru 72 procent obsahu, na který byly upozorněny, firmy nakonec skutečně odstraní. Když kodex začal v roce 2016 existovat, dokázaly internetové firmy prověřit asi 40 procent označeného obsahu, odstraňováno bylo přibližně 28 procent obsahu označeného jako on-line nenávistný projev. Klíčový Facebook teď do 24 hodin prověřuje 92,6 procenta oznámení, uvedla dnes Evropská komise (EK).

