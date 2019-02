Ústupky k irské pojistce? Novinář BBC vyvolal rozruch, Brusel spekulace vyvrací

"Na straně EU o tom nikdo neuvažuje," napsal dnes na twitteru Selmayr v reakci na tweet novináře BBC Adama Fleminga. Ten s odvoláním na britské poslance, s nimiž se generální tajemník EK setkal, napsal, že EU právně závazná ujištění zvažuje. "Na otázku, zda by jakékoli ujištění pomohlo prosadit dohodu o odchodu (Británie z EU) v Dolní sněmovně, byly odpovědi... nepřesvědčivé," popsal generální tajemník EK své jednání s britskými zákonodárci.

Podle Selmayra dnešní setkání potvrdilo, že EU učinila dobré rozhodnutí, když se na variantu brexitu bez dohody začala připravovat již na podzim 2017.

The person on the other side of the table clarifies the contents of this morning’s meetings with MPs. https://t.co/0ldnFDIz4r

Britská konzervativní poslankyně Andrea Jenkynsová, která je zastánkyní tvrdého brexitu, na twitteru po schůzce napsala, že se Selmayra ptala, zda někdy britská premiérka žádala o odstranění irské pojistky z brexitové dohody. "Konstatoval, že si není vědom toho, že by o to žádala, a že určitě nežádala jeho. Konstatoval také, že britská vláda nepožádala o znovuotevření jednání," napsala poslankyně.

I asked Martin Selmayr whether the PM had ever asked for the backstop to be removed. He stated that he wasn't aware of her asking for this and had certainly not asked him. He also stated that there has been no request to reopen negations by the British Gov.