Útok v Berlíně: Persky hovořící muži zkopali íránského disidenta

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Íránský disident nahlásil berlínské policii, že ho jménem oslovili tři muži hovořící persky, zmlátili jej a zkopali. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Pokud by muže napadli agenti íránské vlády, mohlo by to dále zkomplikovat vztahy mezi Teheránem a Bruselem, který minulý měsíc uvalil sankce na dva íránské zpravodajské důstojníky a část íránské tajné služby.