PET lahve jak je známe skončí? Po zákazu plastů si EU došlápne i na ně

Evropský parlament podpořil zákaz prodeje plastů na jedno použití, které by se od roku 2021 neměly dostat na trh EU. Nová regulace zakáže plastové výrobky, pro které existuje alternativa, a bude omezeno použití těch, pro které náhrada není.

Zákaz se má týkat nejen brček nebo vatových tyčinek na uši, ale i jednorázových plastových příborů, talířů či polystyrenových obalů a hrnků na potraviny a nápoje určené k okamžité spotřebě a také dalších produktů z plastů, které mohou přispívat ke znečištění takzvanými mikroplasty.

Členské země také mají přijmout kroky, aby výrazně snížily užívání plastových obalů na potraviny a nápoje. Od roku 2025 by měl v EU existovat závazný cíl 25 procent výroby PET lahví z recyklovaného materiálu, od roku 2030 by to mělo být procent 30. To ale není jediná změna.

Evropská unie má na stole studii společnosti Pricewaterhouse Coopers, na která se zabývá vlivem plastových výrobků na životní prostředí. Kromě jiného zmiňuje i PET lahve, a ty by mohl doznat zásadních změn.

O nich budou europoslanci rozhodovat v rámci nové směrnice na jaře, a pokud projde, PET lahve tak jak je známe přestanou existovat. Nově totiž nebude zvlášť samotná lahev a zvlášť víčko. Budou muset být jeden kus.

Jakým způsobem se výrobci s tímto nařízením poperou je zatím otázka, pokud ale Evropská unie směrnici schválí, víčka budou muset být od lahve neoddělitelná, tedy pevně přidělaná k lahvi.

Problém spočívá především v množství odhozených víček, toto řešení ale podle kritiků nemusí být spásné. "Na víčka se spotřebuje 50 000 až 200 000 tun dalšího plastu, přičemž přesné množství závisí na rozsahu požadovaných technických změn," uvedl server Politico.