OECD peskuje Slovensko, má zlepšit vzdělávání a integraci Romů

"Na Slovensku se snížilo tempo růstu produktivity práce. Pracovní síla není dostatečně připravena na digitální transformaci. Slovensko se musí zaměřit na sofistikovanější výrobu, potřebuje více peněz do výzkumu a vývoje," uvedl Gurría po schůzce s premiérem Peterem Pellegrinim. Dodal, že třetina pracovních míst v zemi je značně ohrožena automatizací výroby.

Launching 2019 #OECD Economic Survey of the Slovak Republic w/PM @PellegriniP_ To sustain economic progress, the Survey recommends that the country invest in skills for the digital era, encourage innovation,diversify the economy &ensure growth is shared by all, including the Roma pic.twitter.com/yRga25S4YQ