Rošáda v italské vládě: Končí ministr pro EU Savona, bude šéfem Consob

Ekonom Savona (82) je považován za tvrdého euroskeptika a kvůli jeho názorům na eurozónu ho loni prezident Sergio Mattarella odmítl jmenovat do čela resortu financí, jak navrhovali po jednáních o vytvoření koalice zástupci nyní vládních stran Hnutí pěti hvězd a Liga.

Prezidentovo rozhodnutí tehdy zablokovalo snahy o vytvoření vlády, a Mattarella se pak dokonce odhodlal k pokusu o sestavení úřednického kabinetu. Populisté se pak ale domluvili na kompromisu a Savona se nakonec stal ministrem pro záležitosti EU.

Paolo Savona, in otto mesi da ministro per gli Affari europei, non ha mai partecipato a una riunione/incontro ufficiale con ministri Affari europei o commissari a Bruxelles.



Solo un incontro con deputati italiani a Strasburgo su Politeia.