Mayová v jámě lvové: Ve čtvrtek bude v Bruselu jednat o brexitu

Evropská strana čeká od Londýna objasnění dalších záměrů britské strany poté, co tamní parlament odmítl domluvený text smlouvy o britském odchodu z EU a Mayovou pověřil tím, aby se pokusila dojednat změny týkající se takzvané irské pojistky.

"Naše pozice byla a je jednoznačná, veřejně jsme ji při řadě příležitostí deklarovali," upozornil Schinas. Představitelé Evropské komise i ostatních 27 členských zemí jednoznačně a mnohokrát uváděli, že nové jednání o textu dohody o brexitu možné není.

For those who say we have to go ahead with #Brexit because it’s the will of the people, well, it isn’t any more...#Panorama https://t.co/nEXYkFtd9O