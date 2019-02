Generální stávka ochromí Francii. Vlaky nepojedou, letadla nepoletí, Eiffelovka bude zavřena

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Podle Philippa Martineze, generálního tajemníka CGT, odbory požadují, podobně jako hnutí „žlutých vest", rozhodné „zvýšení platů a sociální spravedlnosti", což je spojuje v celkem „třiceti departmentech", zároveň ale odmítá, aby se podvoloval požadavkům, jež „prosazuje menšina", řekl v rozhovoru na rozhlasové stanici Europe 1. „Zajímá mne hnutí žlutých vest, když s sebou nesou sociální požadavky, ale nejsem fascinován menšinou, která nese něco jiného, co není součástí hodnot CGT," zdůraznil.

V ulicích se vedle odborářů objevují v těchto hodinách i zástupci politických stran levice: Nepoddajná Francie Jeana-Luca Mélenchona, socialisté, komunisté... nebo sdružení Benoîta Hamona s názvem Génération-s. Všichni tvrdí, že touží po konvergenci se „žlutými vestami". Nejpočetnější je, jak hlásí reportéři v ulicích, delegace Nepoddajné Francie, jež v posledních měsících ztratila na popularitě.

Nechybí Jean-Luc Mélenchon, mezi manifestujícími je i bývalá generální tajemnice Socialistické strany (PS) Martine Aubryová. „Nejsme tady proto, abychom říkali: kuku, jsme tu. Není to naše manifestace," připomíná politička, která stojí na čele evropské kandidátky do Evropské parlamentu.

Komunistickou delegaci vede národní tajemník Fabien Roussel, který v Paříži pochoduje hned vedle CGT a jeho generálního tajemníka Philippe Martineze. Uskupení Génération.s je zatím přítomné bez svého předsedy Benoîta Hamona. Někteří socialističtí politici také odpověděli na výzvu odborů, počínaje prvním tajemníkem Olivierem Faurem, který je nyní v Paříži s malou delegací v ulicích Paříže.

Blokády na silnicích, vlaky nejedou, letadla nelétají

Podle listu Le Figaro se dnes uskuteční manifestace po celé Francii. Manifestanti jsou od dnešního rána přítomni na několika dopravních osách a zadržují dopravu. V jihofrancouzském Toulouse došlo například k dopravní zácpě na A62 po příchodu „žlutých vest" před platební stanicí Toulouse-Sever hned v ranních hodinách. Několik skupin bylo také viděno v Normandii, v Saint-Etienne du Rouvray, Rouenu, Le Havru nebo Neuville-lès-Dieppe. Policie vyzývá řidiče, podobně jako na A62, aby se této oblasti vyhnuli. Desítky demonstrantů také zablokovaly přístup na letiště v Nantes, hlásí rozhlasová stanice Francie Bleu. Brání také vjezdu kamionů do zóny ekonomické aktivity.

V Paříži je první odborářský průvod nahlášen na odpoledne, zahajuje ve 14 hodin od radnice směrem na náměstí Svornosti. Stejně je tomu v Lille, Bordeaux, Marseille, Clermont-Ferrand nebo Nantes. CGT na svých webových stránkách podrobně popisuje všechny plánované pohyby ve Francii.

Narušena bude i železniční doprava. „Stávka železničářů CGT v tomto odvětví by měla trvat až do středy ráno, přesně do 7:55. Některé vlaky byly již zrušeny. Vlaky Intercity 4752 a 4669, které spojující Bordeaux s Marseille toto úterý nejedou, stejně jako Intercity 15943 a 15942 spojující Clermont-Ferrand s Beziersem, podobně Intercity 3675 a 3604, kterými se obvykle přepravují cestující mezi Paříží a Toulouse," píše dnešní vydání Le Figara.

Intercity 3754 a 3755, které spojují Paříž-Rodez jsou také zrušeny v noci od pondělí do úterý a od úterý do středy. Na stránkách SNCF je umožněno cestujícím zadat číslo vlaku a zkontrolovat, zda vůbec pojede či ne. „Pokud je váš vlak postižen stávkou, vaše jízdenka platí pro všechny vlaky dne (bez garance místa)," oznamuje cestujícím železniční společnost. Thalys zase svým cestujícím hlásí, že „zpoždění budou velmi pravděpodobné".

Zasažen bude rovněž letištní provoz. Oznámení o stávce je podáno na dobu od pondělí do středy do 7. hodiny ranní na všech letištích společnosti Aéroports de Paris (ADP), která zahrnují i dvě největší, totiž letiště Charlese de Gaulla a Pařiíž-Orly, ale i letiště Paříž-Le Bourget.

Řidiči, pedagogové, zdravotníci, pošťáci i rozhlasáci: stávka!

Ke hnutí se také připojí řidiči turistické přepravy v pařížském regionu. Také oni chtějí demonstrovat napříč hlavním městem, aby podpořili požadavky, jakými je boj proti nelegálním platformám a falešným kartám, usilují o stanovení minimálního tarifu nebo zrušení daní. Dnes ráno se stovky řidičů shromáždily na náměstí Dauphine kolem 8 hodin, aniž by vážným způsobem narušily provoz. Jejich protest se má odehrát směrem na Bercy přes ministerstva dopravy až na bulvár Saint-Germain.

Ke stávce se připojují i pedagogičtí pracovníci. Odborářská centrála Sud Éducation vyzývá všechny pracovníky „od mateřské školy až ty po vysoké" k účasti na generální stávce. To zahrnuje ale nejen učitele, ale i třeba zaměstnance jídelen a osoby, které jsou zodpovědné za mimoškolní aktivity. „Toto úterý proto může být velmi narušeno na základních školách, lyceích, ale i vysokých škol a francouzských univerzitách," upozorňuje Le Figaro.

Stávka zasáhne i nemocniční služby, zdravotníky v sociálně-zdravotních službách sociální akci, tvrdí CGT z tohoto odvětví, tedy veřejné nemocnice a pečovatelské domy. CGT Fapt a Sud PTT vyzvaly své zaměstnance z poštovní společnosti La Poste, aby se zmobilizovali. V pařížském regionu je od včerejší noci blokována silnice z Rungis. Několik set lidí, mezi nimi rovněž viditelné „žluté vesty" a odboráři ze CGT jsou již od rána na místě.

En raison d'appels à la grève émis par plusieurs organisations syndicales, nos radios ne sont pas en mesure de diffuser l'intégralité de leurs programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser pic.twitter.com/8KryowD9jf — Radio France (@radiofrance) 5. února 2019

Stávkují i rozhlasoví pracovníci veřejnoprávní sítě Radio France: „Naše rádia nejsou schopna vysílat všechny své obvyklé programů," píší na Twitteru. „Omlouváme se za to," dodávají. Do skupiny Radio France patří stanice France Bleu, France Culture, France Info a France Inter.

🇫🇷⚠️ En raison du mouvement de grève national, je ne suis pas en mesure d'accueillir mes visiteurs actuellement dans des conditions normales.



▶️ Suivez l’évolution de la situation sur nos réseaux sociaux et notre site Internet : https://t.co/aWOb1gVfp9 — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 5. února 2019

V Paříži bude patrně turistům odepřen přístup na Eiffelovu věž. „Z důvodu národní stávky, nejsem v stavu přijmout aktuálně mé návštěvníky za normálních podmínek," stojí ve tweetu na stránkách slavné věže.