Další úder teroristům? EU chce s USA jednat o přístupu k elektronickým důkazům

V současnosti poskytovatelé služeb působící v USA spolupracují s evropskými úřady na dobrovolném základě a ne vždy jim americké zákony umožňují vyšetřovatelům předat požadované elektronické důkazy, tedy například elektronickou poštu, textové zprávy, fotografie či videa. V současnosti na to navíc mají deset měsíců, nová pravidla by měla přístup zajistit do deseti dnů.

"Nemůžeme umožnit teroristům nebo zločincům, aby na síti našli bezpečné útočiště a mohli beztrestně zneužívat moderní technologie. Potřebujeme uzavřít mezery a společně na mezinárodní úrovni pokračovat v omezování prostoru, kde mohou operovat," míní komisař pro bezpečnostní unii Julian King.

We cannot allow terrorists or criminals to find refuge online abusing modern technology – we need to close the legal loopholes on e-evidence and together, at the international level, continue to squeeze the space in which they operate: https://t.co/ydGeL0Dc2h