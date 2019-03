Italská policie zadržela loď se 49 migranty, Salvini poslal nekompromisní vzkaz

Jste těhotná, řekli lékaři ženě. Pak zjistili, že to, co nosí, není lidské dítě

"Finanční stráž (složka italské policie) obstaví plavidlo Mare Jonio, a proto ji nyní doprovází do přístavu Lampedusa," uvedlo italské ministerstvo vnitra a dodalo, že "v příštích hodinách se uskuteční výslechy členů posádky".

Plavidlo italské neziskové iniciativy Mediterranea předtím neuposlechlo zákaz vplout do italských pobřežních vod a nejprve kotvilo asi dva kilometry od pobřeží. Salvini trval na tom, že přístavy zůstávají pro lodě neziskových organizací zavřené, a nechal se slyšet, že posádka by měla být zatčena. Starosta Lampedusy Totò Martello v průběhu dne řekl, že město je připraveno uprchlíky přijmout. Co se s nimi stane nyní, média neinformovala.

🔴🔴🔴 MARE JONIO HA SALVATO 49 PERSONE DA UN NAUFRAGIO: ADESSO L’ITALIA CI INDICHI UN PORTO SICURO. #SavingHumanshttps://t.co/439immr0p2 pic.twitter.com/uZnTEaUvZv — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) 18. března 2019

Tvrdou protiimigrační politiku prosadil právě Salvini - přístavy byly lodím neziskových organizací uzavřeny hned po nástupu nového kabinetu loni v červnu. Na konci ledna oznámil, že připravuje zákaz vstupu těchto plavidel do italských pobřežních vod. Odvolával se přitom na zákon, který reguluje vnitrozemskou a námořní plavbu a italský vzdušný prostor.

"Skvělé," reagoval Salvini na twitteru na dočasné zabavení lodi. "Nyní máme v Itálii vládu, která brání naše hranice a vymáhá zákon, zejména vůči pašerákům lidí. Ti, co chybovali, za to teď zaplatí," dodal.

I porti erano e rimangono CHIUSI.https://t.co/TSle90ViEf — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 18. března 2019

Loď Mare Jonio od loňského podzimu monitoruje vody Středozemního moře mezi Itálií a Libyí a není primárně určeno k záchraně a přepravě migrantů, ale k lokalizaci a zabezpečení plavidel uprchlíků, která se ocitnou v nebezpečí.

V pondělí však loď vzala na palubu 49 migrantů z potápějícího se nafukovacího člunu, protože podle kapitána byli v ohrožení života. Ze 49 zachráněných migrantů je 12 nezletilých. Jeden z běženců je ve vážném zdravotním stavu a byl už v průběhu dne přepraven na pevninu.

Kapitán lodi žádal během plavby k italským břehům o povolení vplout do přístavu na Lampeduse, to ale nedostal. Italská pobřežní stráž nakonec dovolila plavidlu zakotvit ve vzdálenosti asi dvou kilometrů od pobřeží Lampedusy.

Italský kabinet nedávno vydal další závazné pokyny týkající se zachraňování na moři, v nichž upozorňuje, že pokud lodě zachrání migranty mimo italské pobřežní vody, aniž by předtím svou akci koordinovaly s italskými úřady, a poté požadují povolení v Itálii zakotvit, porušují tím "státní bezpečnost". Pokud organizace při záchraně migrantů poruší předpisy, může se vystavit hrozbě trestního stíhání za napomáhání při pašeráctví lidí.

Podle informací Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) letos do poloviny března dorazilo do Itálie 335 migrantů, zatímco do Španělska za stejnou dobu připlulo 5222 lidí a do Řecka 4483. Ještě loni dorazilo mezi začátkem ledna a půlkou března k italským břehům 5945 migrantů. Při pokusu přeplout z Afriky do Evropy už se letos utopilo 234 lidí.