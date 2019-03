Mayová požádá jen o krátký odklad brexitu. Jaký bude nový termín rozvodu s EU?

Zprávy britských médií o nejvýše tříměsíčním odsunutí brexitu následně v podstatě potvrdili členové britské vlády. Takový vývoj by nejspíše znamenal, že Mayová se bude nadále snažit v parlamentu prosadit už dvakrát odmítnutou "rozvodovou" dohodu s unií. Minulý týden přitom kabinet jako podmínku pro žádost o krátký odklad brexitu stanovil schválení dohody do dnešního dne.

Podle zdrojů britských médií Mayová nepožádá například o roční odklad, protože "lidé už mají po krk neschopnosti parlamentu učinit rozhodnutí a premiérka sdílí jejich frustraci". Novináři ale už od úterní schůze kabinetu upozorňují, že snaha o výrazné odsunutí brexitu s účastí Británie v evropských volbách by zřejmě vedla k rozpadu vlády.

The @BBC has been seen to be one of the handmaidens of #Brexit. Every pointless Vox Pop goes to a Leave area & mainly interviews staunch Leave voters. @BBCNews never reports that a 3 figure number of constituencies have now flipped to #Remain 👇🏻



I'm now appalled by BBC News. pic.twitter.com/EXKjjQaaaR