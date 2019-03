Slovensko v šoku. Lékaři nechali ženu po operaci dva dny na chodbě, zemřela

Podle serveru Pravda.sk podstoupila žena předminulý týden ve čtvrtek operační zákrok. Poté lékaři nechali ženu s rakovinou ležet na chodbě, protože údajně nebyla volná lůžka na pokojích.

"Medializována situace vznikla vinou neplánované neodkladné operace. Protože šlo o akutní zákrok, nebylo krátkodobě k dispozici lůžko. Proto bylo zvoleno nouzové řešení," řekla serveru Lucia Kočková ze společnosti Agel.

Stav pacientky byl přitom velmi vážný. Trpěla rakovinou lymfatických uzlin v pokročilém stádiu a měla i další zdravotní komplikace. Přesto strávila dva dny na chodbě hned naproti vchodovým dveřím. Na uzavřené oddělení ji lékaři převezli až poté, co příbuzní upozornili na případ veřejnost.

"Názor vedení společnosti je stejný jako můj, šlo o selhání lidského faktoru, primáře oddělení, který profesionálně nezvládl provozní řád tohoto oddělení. Myslím, že to zanedbal, i když neúmyslně. Pacient, který je po operaci, ať už je v jakémkoliv zdravotním stavu, by měl být uložen na standardní lůžko, což se nestalo," řekl serveru krajský lékař Nitranského kraje Ľubomír Ševčík.

Pacientka minulý týden v pátek zemřela, podle nemocnice to ale nesouvisí s jejím pobytem na chodbě. Tomu ale úřady nevěří, a proto celý případ prověří Úřad pro dohled nad zdravotní péčí.

Postupu nemocnice nerozumí šéf Asociace nemocnic Slovenska Marián Petko, který uvedl, že podobný případ se může stát pouze ve výjimečných případech, například při hromadných úrazech, vlakových a jiných neštěstích, nebo při explozi infekcí. Pacientka podle něj měla být hospitalizována na OAIM (oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny).

Veřejná ochránkyně práv Mária Patakyová odsoudila fakt, že k přemístění pacientky do pokoje došlo až poté, co příbuzní případ medializovali. Umístění pacientů na chodbu je podle ní neakceptovatelné.

Podobné případy se opakují

Na Slovensku přitom nejde o první šokující případ. Své o tom ví maminka Jana Jarašová ze Serede. Lékaři v Galante její rok a půl staré holčičce neposkytli dostatečnou péči a děťátko zemřelo na rotavirus a salmonelózu. Lékaři přitom tvrdili, že holčička je jen unavená a spí. Úřadu pro dohled nad zdravotní péčí následně potvrdil, že lékaři v tomto případě pochybili.

Veřejností otřásl i nedávný případ Jakuba (†2). Naprosto zdravý a hravý chlapeček se nemohl několik dní vyprázdnit a matka s ním proto navštívila lékařku.

"Bylo to to nejhorší, co jsem v životě zažila. Jakub se nemohl vykakat a zdravotní personál namísto toho, aby se o něj staral, tak mi nadával, že jsem nezodpovědná. Dali do něj šest klystýrů a Jakuba mi otrávili," řekla serveru Čas.sk pětadvacetiletá matka Dagmar.

Šest klystýrů je dávka, kterou by těžko snášel i dospělý člověk, natožpak dvouleté dítě. Jakubovi ale nepomohlo ani to, a matce zemřel pod rukama.

Šokující je i případ z loňského srpna. Matka dvou dětí Majka šla do porodnice s očekáváním třetího potomka, na porodním sále ale začaly problémy. Porod trval velmi dlouho a žena si stěžovala, že nemůže dýchat.

Během porodu Majka trpěla a plakala, že ho nepřežije. Nakonec upadla do kómatu a lékaři se rozhodli pro císařský řez. Pro matku ale bylo příliš pozdě. Majka zemřela po dvou týdnech, které strávila v bezvědomí.

Pitva následně prokázala, že došlo k úmrtí následkem multiorgánového selhání. Orgány a tkáně nebyly dostatečně zásobené krví a ženě postupně selhaly funkce jednotlivých orgánů a orgánových systémů.