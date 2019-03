Panika ve Švédsku: Muslimové se bojí návratu bojovníků Islámského státu

Kulturní centrum Ahl Al-Bait v okrese Oxhagen v Örebro říká, že bylo nuceni najmout stráže kvůli možným hrozbám ze strany extremistů ze sunnitského Islámského státu, který šíity považuje za nepřítele. Informovala o tom švédská stanice SVT .

Omran Hashem, předseda kulturního centra, uvádí, že mnoho šíitů ve Švédsku je ohroženo sunnitskými extremistickými skupinami jako islámský stát a Al-Káida. „Ohrožují nás v našich domovských zemích a nyní i tady,“ varuje Hashem.

Hashem dodal, že sám měl s něčím takovým před pár lety osobní zkušenost. V místních médiích kritizoval Islámský stát a v reakci na to mu neznámý muž hrozil smrtí. „Řekl: Ty mě neznáš, ale my tě známe, protože jsi o nás něco řekl. Přijde jeden den, kdy se zmocníme Švédska a pak to budeš litovat,“ popsal Hashem, jak mu extremista vyhrožoval.

Představa, že se do Švédska vrátí ti, kteří bojovali v řadách Islámského státu, jej děsí. „Když se vrátí, vědí, že tady je šíitská mešita, . Samozřejmě se toho bojíme. Mohli by přijít a někoho zranit,“ obává se šéf kulturního centra.

„Měli jsme spoustu problémů s teroristickými skupinami v mé domovské zemi a přišli jsme sem žít v míru. Ale jak se můžeme cítit v bezpečí, když můžeme být sousedy vrahů?“ ptá se.

Jeho obavy nemusí být neopodstatněné, protože v posledních několika letech došlo ve Švédsku k útokům na budovy šíitů, z nichž byli podezřelí sunnitští radikálové. K činům došlo v Malmö v roce 2016 a v Järfälle v roce 2017.

Zatímco předseda nacionalistických Švédských demokratů Jimmie Åkesson volají po tom, aby Švédsko zakázalo členům Islámského státu návrat do Švédska, premiér Stefan Lovfen řekl, že země nebude radikálům odebírat občanství.