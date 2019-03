EU má údajně jasno. Británii schválí dočasný odklad brexitu

Prezidenti a premiéři ostatních 27 zemí Evropské unie by dnes měli rozhodnout, že umožní odklad brexitu nejdéle do 22. května, vyplývá z diplomatických informací ČTK. Podmínkou je, že do příštího pátku britská Dolní sněmovna na třetí pokus schválí už od prosince hotový text dohody o spořádaném britském vystoupení z evropského bloku.