Klíčové jednání začalo. EU debatuje o odkladu brexitu

Podle Prebena Aamana, mluvčího předsedy summitů Donalda Tuska, asi ve 20:45 SEČ lídři jednání na krátkou chvíli přerušili. Pokračovat budou ve stejné sestavě - tedy bez premiérky Theresy Mayové - v debatě o odkladu brexitu i u pracovní večeře. Té se původně měla šéfka britské vlády účastnit, protože se na ní měla probírat strategická budoucnost vztahů mezi Evropou a Čínou.

Nyní se podle diplomatických zdrojů hovoří i o brexitu 7. květnu, ale také o delších termínech, podmíněných ovšem tím, že by Británie do 11. dubna dala najevo záměr uspořádat v květnu volby do Evropského parlamentu. Debata se podle několika informovaných činitelů k závěru zatím nechýlí.

Jiné země se vracejí k možnosti posunu brexitu na 30. červen, tedy na termín, o který ve středu předsedu Evropské rady Donalda Tuska v dopise požádala Mayová.