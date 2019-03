V Bruselu pokračuje summit EU, klíčová bude diskuse o Číně

Jednání ale začíná za účasti premiérek Norska a Islandu Erny Solbergové a Katrín Jakobsdóttirové a šéfa lichtenštejnské vlády Adriana Haslera připomínkou 25 let od vzniku Evropského hospodářského prostoru (EHP). V jeho rámci má trojice zemí, které nejsou členy EU, přístup na unijní jednotný trh, kde mají plná práva i povinnosti.

The Spring #EUCO has resumed its work. The running order is:

➖ 25th anniversary of EEA

➖ Report by @ro2019eu on implementation of EUCO decisions

➖ Update by @ECB Draghi on economic situation

➖ Discussion of conclusions on economy, China, climate change, disinformation.