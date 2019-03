Škodí sledování pornografie? Z Británie přišla překvapivá odpověď

Praktická i filozofická rovina

Nikdo mladší osmnácti let by se nově na pornografické stránky neměl teoreticky legálně dostat, ale v praxi je opatření kritizováno jako zbytečná komplikace, která zároveň půjde snadno obejít, nastiňuje britský server. Dodává, že požadavek, aby uživatelé prokázali svůj věk, se nelíbí ani ochráncům osobních údajů.

Jedním z hlavních dodavatelů příslušné technologie má být pobočka společnosti Mindgeek, která je známa jako ekvivalent Facebooku v internetovém pornografickém průmyslu a má tendence využívat algoritmy k manipulaci s uživateli, uvádí editorial. Deklaruje, že prohlášení společnosti, že nebude disponovat údaji z jednotlivých stránek, nevzbuzuje příliš důvěry.

Nejde jen o praktickou, ale také filozofickou rovinu, tvrdí prestižní deník. Podotýká, že společnost má o pornografii velmi smíšené mínění, přičemž jde o fenomén nevídaného dosahu.

Jeden z průzkumů dospěl k závěru, že obyvatelé Británie jen v prosinci 2013 strávili sledováním internetové pornografie 2.600 let a online porno ten měsíc sledovala téměř čtvrtina dospělé populace na Britských ostrovech, připomíná The Guardian. Dodává, že podle některých není "za co se stydět", čemuž ale věří jen málo lidí, protože každý populární webový prohlížeč obsahuje anonymní mód, který umožňuje zakrýt jednání, které uživatel považuje za problematické.

Renomovaný server tedy pokládá otázku, zda je skutečně důvod stydět se za sledování pornografie na internetu. "Některé feministky tvrdí, že pornografie by byla v pořádku, pokud by se nezaměřovala na mužské touhy a uspokojení, zatímco jiné (tvrdí), že je bytostně vykořisťující - a to je řeč jen o normální produkci," pokračuje editorial. Zdůrazňuje, že téměř každý souhlasí s tím, že pornografie poškozuje děti a adolescenty, a to i v případě, že ji pouze sledují, nehledě na situaci, kdy jsou nuceni v ní účinkovat.

Otázka nejen pro vědce

V žádné společnosti a historické době pornografie nebyla tak volně dostupná a společensky nekontrolovaná, konstatuje prestižní deník. Poukazuje, že zatím nebyl - a ani nebude - předložen jasný vědecký důkaz o škodlivých efektech sledování pornografie, přičemž v této otázce nelze nechat odpověď pouze na expertech.

"Vědci jsou odkázáni pouze na historky. Politici musejí spoléhat na svůj morální cit, stejně jako my ostatní," nabádá editorial. Za velkou komplikaci označuje skutečnost, že pornografie prostoupila natolik hluboko do naší společnosti, že začínáme být apatičtí vůči tomu, zda to, co sledujeme, je porno.

V televizních programech tak lze najít pořady typu Nahá přitažlivost, Rande ve třech či Testovači sexu, na které se zvažované restrikce nebudou jakkoliv vztahovat, uvádí The Guardian. Deklaruje, že komerční zneužívání sexu přitom často poškozuje účinkující i diváky, protože podobně jako ostatní formy komerčního jednání dehumanizuje lidi a nakládá s nimi jako s prostředkem pro dosažení cílů ostatních.

Adolescentům jsou tak předkládána nerealistická očekávání toho, co zahrnují sexuální intimnosti, a to ve věku, kdy jsou jejich city mimořádně křehké, kritizuje britský deník. Dodává, že namísto vztahu založeném na vzájemnosti a přijímání nabídek, je jim sex prezentován jako fantasie všemocnosti a všeobecné žádanosti.

Zklamání, které může následovat, působí u adolescentů trvalé a zbytečné škody a nové regulace samy o sobě tuto situaci příliš nezlepší, obává se The Guardian. Konstatuje ovšem, že je lze uvítat, pokud jde o první signál, že společnost přehodnocuje svůj postoj k neomezené konzumaci pornografie.