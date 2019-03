Do školek pouze očkované děti, nařídili na Slovensku

Podmínění přijetí dětí do školek očkováním zdůvodnilo ministerstvo zdravotnictví snahou zajistit ochranu dětí. Kolektivní zařízení jako školky podle něj vytvářejí podmínky, které ulehčují šíření nákazy.

Ministryně zdravotnictví Andrea Kalavská uvedla, že výjimku ze zmíněného pravidla budou mít pouze děti, které ze zdravotních důvodů nemohou být očkovány nebo které jsou proti nákaze imunní.

Rodiče na Slovensku nejčastěji odmítají nechat očkovat své malé děti vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. V průměru za celou zemi šlo naposledy o necelá tři procenta dětí.

Spolu se zákazem přijímaní neočkovaných dětí do školek Slovensko po 12 letech zruší pokuty, které mohou úřady uložit rodičům, které nenechají potomka očkovat. V současnosti za to rodič může dostat finanční sankci do 331 eur (8490 korun).

"Vysíláme tím jasný signál, že cílem povinného očkovaní není vybírání pokut za jeho odmítnutí, ale prevence závažných infekčních onemocnění, jimž lze předcházet očkováním," uvedla v tiskové zprávě Kalavská. Zatím není známo, kdy nová pravidla vstoupí v platnost.

Hlavní slovenský hygienik Ján Mikas upozornil, že mezi obyvateli se dříve rozšířila domněnka, že očkování proti infekčním onemocněním je zbytečné, když se nákazy v zemi nevyskytují. "Při současném pohybu obyvatel mezi zeměmi, ať již za prací nebo cestováním, není zavlečení jakéhokoliv infekčního onemocnění do Slovenské republiky vyloučeno. Příkladem jsou epidemie spalniček v letech 2018 a 2019 na východním Slovensku," dodal. Spalničky se na východě země začaly šířit loni v květnu, když si tři lidé přivezli onemocnění z Británie.

Povinným očkováním se zabýval i ústavní soud, který v roce 2014 ponechal v platnosti příslušný zákon i vyhlášku o povinném očkování lidí.