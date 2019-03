Skončil summit EU: Podpořil řešení klimatických změn, s Čínou chce "rovné hřiště"

Závěry jednání summitu zdůrazňují význam vzniku dlouhodobé a ambiciózní klimatické strategie EU nejpozději v roce 2020. Unie se má v budoucí strategii snažit o klimatickou neutralitu v souladu se závěry pařížské dohody OSN o ochraně klimatu z roku 2015 a zároveň zohledňovat "specifika členských zemí a konkurenceschopnost evropského průmyslu".

Příslušní ministři podle Tuska nyní zintenzivní přípravu strategie tak, aby se k věci mohli prezidenti a premiéři vrátit na své schůzce v červnu.

Nejvyšší představitelé zemí evropského bloku zopakovali podporu pařížské dohodě a uznali potřebu zrychlení světového úsilí o řešení klimatických změn ve světle nejnovějších vědeckých poznatků, včetně zprávy mezivládního panelu pro změny klimatu o dopadech globálního oteplení o 1,5 stupně ve srovnání s předprůmyslovými hodnotami.

Lídři v závěrech nynějšího summitu také uznali, že prosazení změn podle dohody z Paříže může znamenat významné příležitosti a potenciál pro hospodářský růst, nové pracovní příležitosti i posílení evropské konkurenceschopnosti.

EU chce s Čínou usilovat o vzájemně rovný přístup na trh

Na dosažení vyrovnaných vztahů, které zajistí spravedlivou obchodní soutěž a rovný přístup na trh se chce Evropská unie soustředit při budování svých vztahů s Čínou. Po dnešní diskusi lídrů unijních zemí, kteří v Bruselu o věci diskutovali před dubnovým summitem EU-Čína, to novinářům řekl Tusk.

Summit EU-Čína je naplánován na 9. dubna a Evropská unie na něm hodlá podle předsedy Evropské komise Jeana-Claudea Junckera nabídnout Pekingu uzavření investiční dohody. Evropa ale žádá rovný přístup na čínské trhy pro své investory a také "rovné hřiště" například v přístupu k veřejným zakázkám.

.@JunckerEU #EUCO: La Chine à la fois un partenaire et un concurrent. Nous devons corriger les déséquilibres: ouverture réciproque, accord sur les investissements, accès équitable aux marchés publics, filtrage investissements. Mardi à Paris avec E. Macron, A. Merkel et Pdt Xi. pic.twitter.com/9u15momCQ1 — Margaritis Schinas (@MargSchinas) 22. března 2019

"Čínské trhy nejsou dostatečně otevřené pro evropské výrobky. Čínské trhy nás do velké míry vylučují. Čína se může podílet na veřejných zakázkách v Evropě a tak by bylo dobré, kdyby to platilo i obráceně," prohlásil Juncker.

Německá kancléřka Angela Merkelová po summitu před novináři podotkla, že Čína a EU jsou v mnoha ohledech partnery, platí ale také, že jsou zároveň konkurenty.