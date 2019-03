Armáda proti žlutým vestám: 40 tisíc protestujících, řada zatčených, bitevní pole v Nice

Předcházející sobotu činila účast na 18. protestech podle téhož zdroje 32.000 lidí po celé zemi, z toho 10.000 v Paříži.

Právě kvůli násilnostem z minulého víkendu se k policistům v Paříži připojilo sedm tisícovek vojáků z protiteroristické operace Sentinellle. Demonstranti dnes měli zakázaný bulvár Champs-Elyséés poté, co tamní obchody minulý týden vyrabovali výtržníci. Dnešní demonstrace v Paříži proběhla vcelku klidně, pařížská policie ohlásila jako bilanci bezpečnostních opatření zatčení 51 lidí.

Při potyčkách demonstrantů s pořádkovými silami v Nice bylo zatčeno 75 lidí. Zprvu se tam několik desítek protestujících sešlo na Garibaldiho náměstí, přestože jim úřady toto místo zakázaly pod hrozbou pokuty až 135 eur (asi 3500 Kč). Situace v Nice byla podle zpravodaje agentury AFP zmatená: několik desítek příslušníků pořádkových sil se několikrát snažilo demonstranty rozprášit, přičemž při jednom policejním výpadu upadla starší žena a zranila se. Hasiči ji evakuovali do bezpečí. Část demonstrantů usedla, zpívala hymnu a vykřikovala "Svobodu!".

Odpoledne vzplály potyčky znovu, když se několik stovek demonstrantů pokusilo proniknout od nádraží bezpečnostním perimetrem do centra města, kde jsou shromáždění zakázána. Pořádkové síly odpalovaly v hojném počtu granáty se slzným plynem.

