Armáda proti žlutým vestám: Desítky zraněných, bitevní pole v Nice

K policistům v Paříži se připojili vojáci, aby jim pomohli zvládnout v pořadí již 19. sobotní protesty proti vládě, uvedla agentura Reuters. Připomněla, že demonstranti mají zakázaný bulvár Champs-Elysées poté, co tamní obchody minulý týden vyrabovali výtržníci.

Pařížská akce se podle agentury AFP zatím odehrává v klidu, i když v napětí a obavách z nových násilností, kvůli kterým vláda sáhla po drastických a kontroverzních bezpečnostních opatření, tedy zapojení sedmi tisícovek vojáků z protiteroristické operace Sentinellle.

Televize BFMTV ohlásila, že ze šesti na 20 mezitím stoupl počet zatčených demonstrantů po potyčce s pořádkovými silami v Nice na jihu země, kde se několik desítek protestujících sešlo na Garibaldiho náměstí, přestože jim úřady toto místo zakázaly pod hrozbou pokuty až 135 eur (asi 3500 Kč).

Situace v Nice byla podle zpravodaje agentury AFP zmatená: několik desítek příslušníků pořádkových sil se několikrát snažilo demonstranty rozprášit, přičemž při jednom policejním výpadu upadla starší žena a zranila se. Hasiči ji evakuovali do bezpečí. Část demonstrantů usedla, zpívala hymnu a vykřikovala "Svobodu!".

#Update: Video - Of the 71 year old women in the city of #Nice attacked in a storm raid when the police officers stormed the #GiletsJaunes protests. And hit her head on the pavement on the streets bleeding badly when police officers pushed her. #ActeXIX pic.twitter.com/2a2Y8R8i8w