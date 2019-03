"Nejsme boti!" Němci vyšli do ulic, protestují proti směrnici o autorských právech

Podle agentury DPA začaly v Německu demonstrace již během dopoledne v Postupimi, Berlíně, Hannoveru, Rostocku a dalších městech. V Postupimi pochodovalo městem asi 200 lidí, na transparentech se objevovaly nápisy: "Nejsme boti" (automatizované počítačové programy).

Další protestní akce se plánují také v Berlíně, Hamburku, Kolíně nad Rýnem či Mnichově. Podle spoluorganizátora demonstrací, spolku Save the Internet (Zachraňte internet), se berlínské akce zúčastní asi 6000 lidí, policie hovoří o 2000 nahlášených.

Protestní akce jsou očekávány například ve Francii, Nizozemsku, Rakousku, Dánsku, Polsku, Rumunsku, Řecku nebo také v Česku. Na protestní internetové petici se už sešlo přes pět milionů podpisů.

Podporu demonstrantům v Německu vyjádřili představitelé sociální demokracie (SPD), Zelených, svobodných demokratů (FDP) či strany Levice. "Filtr při načítání považujeme za špatnou věc," uvedla šéfka kandidátky SDP ve volbách do europarlamentu a ministryně spravedlnosti Katarina Barleyová. Spolková vláda, jejíž je SPD členem, přitom na evropské úrovni novelu podpořila.

EP bude v úterý hlasovat o novele autorského zákona, která by podle jejích autorů tuto právní oblast měla aktualizovat pro dobu internetového věku. Kompromisní dohodu oznámili vyjednavači EP a členských států EU v půli února.

Kritici se obávají, že filtr při načítání budou muset použít všechny platformy, které budou povinovány zjišťovat, zda fotografie, videa či hudební nahrávky neporušují autorský zákon. To by vedlo k cenzuře, neboť filtr by blokoval i legální obsah, jako jsou citáty, parodie či satira.

K reformě zákona o autorských práv vyzvalo v EU 260 nakladatelství, noviny, zpravodajské agentury, rádia, produkční firmy i mediální tvůrci. Požadovaly "spravedlivou účast na obchodu s obsahem, aby se tím zajistil bohatý a rozmanitý internet, v němž budou mít pevné místo informace a kultura".

Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans tento záměr podpořil. Podle něj není spravedlivé, aby z duševního vlastnictví měla zisky například pouze společnost Google. "Proto se snažíme tuto věc regulovat evropskou legislativou. Musíme chránit umělkyně a umělce," řekl.