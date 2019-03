Hrozivý incident ve Finsku: Odpůrce uprchlíků se vrhl na ministra zahraničí

Agresivní muž chrlící výhrůžky se podle policie pokusil přistoupit k ministrovi během mítinku na farmářském trhu ve čtvrti Korso ve městě Vantaa, ležícím severně od Helsinek. Soini řekl přihlížejícím, že jeho strážci zadrželi muže, který se jej pokusil udeřit. Incident ministrovi nezabránil pokračovat v získávání voličů. Finové budou volit nový parlament v polovině dubna.

"Dnes se odehrál hrozivý incident, který si nikdo nepřál, ani nepředstavoval," napsal Soini na svém blogu později. "Děkuji bezpečnostním strážcům za jejich dobře odvedenou práci," dodal šéf finské diplomacie.

Policie potvrdila, že se k ministrovi snažil přiblížit "agresivní a nebezpečný" muž. Nezazněly ale žádné náznaky, že by byl útočník ozbrojen.

