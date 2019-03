Rumunsko přesune svou ambasádu do Jeruzaléma, přidá se i Honduras

Svou ambasádu loni do Jeruzaléma přesunuly Spojené státy a Guatemala; o stejný krok dlouhodobě usiluje také český prezident Miloš Zeman. V případě České republiky ale v této otázce rozhoduje vláda. Premiér Andrej Babiš při nedávné návštěvě Izraele řekl, že přesun ambasády není na pořadu dne.

"Já, jako premiérka Rumunska, a vláda, kterou vedu, přesuneme naší ambasádu do Jeruzaléma, hlavního města státu Izrael," řekla dnes Dancilaová. Rozhodnutí podle ní v Rumunsku, které nyní na půl roku předsedá Evropské unii, předcházely konzultace. "Jsem odhodlána přispět k bližším vztahům mezi Izraelem a Evropskou unii, zejména nyní, kdy Rumunsko předsedá Radě EU," řekla.

