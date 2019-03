Mayová jednala s rebelujícími ministry. Projde brexitová dohoda?

"Premiérka se dnes v Chequers setkala s řadou vládních ministrů k dlouhým rozhovorům o tom, jak splnit brexit," uvedl její mluvčí. Doplnil, že se jednalo i tom, zda je v Dolní sněmovně v současné chvíli dostatečná podpora pro premiérčinu dohodu na to, aby se o ní v příštích dnech hlasovalo. Downing Street nicméně oznámil, že další komentáře k dnešním rozvorům už dnes neposkytne.

Petici za zrušení brexitu podepsalo od ČT na 5,1 mil. voličů (11 %). Podpisy přibývají tempem kolem 1tis/min. Pokud by to pokračovalo, v PÁ by počet přesáhl 13,5 mil. podpisů (29 %) a v NE počet hlasů pro #brexit v referendu (17,4 mil.). Tohle těžko může zůstat bez odezvy. 🇪🇺🇬🇧