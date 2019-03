Macron si zavařil. Jeho poznámka o zraněné seniorce pobouřila veřejnost

Geneviève Legayová (73) utrpěla vážné zranění hlavy při sobotním zákroku pořádkových sil proti demonstrantům v jihofrancouzském městě Nice. Žena protestovala na Garibaldiho náměstí, na kterém úřady předtím demonstrace zakázaly.

Rodina zraněné seniorky již v neděli oznámila, že si bude na údajnou policejní brutalitu při zásahu stěžovat. Úřady dnes zahájily vyšetřování, jehož cílem je zjistit, jak k vážnému zranění seniorky došlo.

🇫🇷 Police charge and trample 73-year-old #GiletJaunes protestor, #GenevièveLegay, reportedly fracturing her skull in #France.#ActeXIX #Acte19 pic.twitter.com/7DFw662XTm