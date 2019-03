Divoký brexit je stále pravděpodobnější, varuje Brusel. Co nastane po 12. dubnu?

Čtvrteční dohoda 27 členských zemí na summitu EU v zásadě odsunula brexit bez dohody z pátku 29. března na 12. duben. Pokud ovšem tento týden britský parlament na třetí pokus schválí už dojednaný text dohody o spořádaném vystoupení, odešla by Británie z unie podle ustanovení této dohody až 22. května. Už koncem minulého týdne byli ale šéfové států a vlád sedmadvacítky k takovému vývoji skeptičtí.

Evropská unie se podle komise na scénář, kdy odchod nebude smluvně upraven, chystala a zůstala jednotná. "Nyní je důležité, aby na něj (brexit bez dohody) byli všichni připraveni a uvědomovali si jeho praktické důsledky," uvedla dnes EK.

